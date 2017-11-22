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ПСЖ побив рекорд результативності в історії групових етапів ЛЧ

ПСЖ побив рекорд результативності в історії групових етапів ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Розгромивши вдома "Селтік" (7:1), "Парі Сен-Жермен" за тур до фінішу побив рекорд за кількістю голів за один груповий етап Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

На самому початку зустрічі парижани пропустили гол від Дембеле, але грізне атакуючий тріо в складі Неймара, Едінсон Кавані і Киліана Мбаппе сповна помстилася "кельтам". У Неймара та Кавані по дублю, Мбаппе забив один раз, як і Верратті та Дані Алвес.

5:0, 3:0, 4:0, 5:0, 7:1 - з такими результатами "ПСЖ" виграв всі п'ять матчів групового етапу. Таким чином, за тур до фінішу парижани побили минулорічний рекорд дортмундської "Борусії" (21), відзначившись 24 рази – 4,8 голів в середньому за гру.

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Окрім того варто відзначити, що тільки шість команд зуміли виграти всі шість матчів на груповій стадії Ліги чемпіонів. У "ПСЖ" п'ять перемог після п'яти турів поточного розіграшу, а різниця м'ячів досягла +23. У випадку, якщо парижани в наступній грі знову виграють, то в будь-якому випадку перевершать "Реал", в активі якого абсолютно кращий результат на групових етапах, досягнутий в сезоні 2011/12.

Додамо також, у заключній грі парижанам необхідно буде в гостях протистояти "Баварії".

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