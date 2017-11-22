ПСЖ побил рекорд результативности в истории групповых этапов ЛЧ

В самом начале встречи парижане пропустили гол от Дембеле, но грозное атакующий трио в составе Неймара, Эдинсон Кавани и Килиана Мбаппе вполне отомстила "кельтам". В Неймара и Кавани по дублю, Мбаппе забил один раз, как и Верратти и Дани Алвес.

5: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0, 7: 1 - с такими результатами "ПСЖ" выиграл все пять матчей группового этапа. Таким образом, за тур до финиша парижане избили прошлогодний рекорд дортмундской "Боруссии" (21), отметившись 24 раза - 4,8 голов в среднем за игру.

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Кроме того стоит отметить, что только шесть команд сумели выиграть все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов. В "ПСЖ" пять побед после пяти туров текущего розыгрыша, а разница мячей достигла +23. В случае, если парижане в следующей игре снова выигрывают, то в любом случае превзойдут "Реал", в активе которого абсолютно лучший результат на групповых этапах, достигнутый в сезоне 2011/12.

Добавим также, в заключительной игре парижанам необходимо будет в гостях противостоять "Баварии".