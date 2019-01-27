Психолог розповіла про особливості пізнього батьківства

"Пізні діти відрізняються від дітей, яких народжують молоді батьки. Молоді батьки більш суворі, більш егоїстичні, вони займаються більше собою, ніж дитиною, а старші батьки більше присвячують себе дитині. Наразі старші люди більш свідомо народжують дітей", - зазначила психолог.

За її словами, пари, які відкладають народження дітей на більш пізній термін, мають замислюватися над тим, як довго вони пробудуть із цією дитиною і скільки мають прожити, щоб "поставити дитину на ноги".

При цьому вона додала, що, з іншого боку, важливе ставлення подружжя до батьківства – того, наскільки воно свідоме. Так, поява дитини дуже сильно впливає на побут і життя подружжя й стає для них випробуванням, яке далеко не всі витримують – не залежно від віку.

"Має бути дуже свідоме ставлення до того, що ви збираєтесь робити, як зміниться ваш побут, що ви вже не будете приділяти стільки уваги одне одному. У вас в домі з'явиться третя людина, яка буде тягнути на себе дуже багато. Хтось із цим справляється, а хтось ні", - додала Гомель.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про зменшення кількості населення України на 208,8 тисяч людей за період із січня по листопад минулого року.

За роки незалежності в Україні на 26% зменшення осіб віком від 15-17 років (репродуктивного віку).