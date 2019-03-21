Психолог порадила, як позбутися весняної депресії

Для того, щоб позбутися весняної депресії Наталія Бугайова радить, перш за все, скорегувати раціон: їсти більше овочів і фруктів яскравих кольорів або приймати вітамінно-мінеральні комплекси.

“До депресії може призводити недолік вітамінів групи В, таких як В1, В6, вітаміну С, дефіцит фолієвої кислоти і триптофану — амінокислоти, з якої утворюється серотонін, що називають гормоном щастя”, — зазначила психолог.

Таким чином, необхідно вживати продукти, що підвищують рівень серотоніну — сухофрукти, бобові, банани, цитрусові, капусту броколі, чорний шоколад, різні види сирих горіхів, молочні продукти, морепродукти. Важливо також збалансувати харчування по співвідношенню білків, жирів і вуглеводів, включити в щоденний раціон продукти, багаті вітамінами і клітковиною — сирі фрукти і овочі, горіхи, висівки.

Іншим кроком для подолання весняної депресії є підвищення фізичної активності — фізичні вправи, танці, фізична праця. За словами Наталії Бугайової, можна почати відвідувати басейн, більше ходити пішки і збільшити час прогулянок на свіжому повітрі, особливо перед сном.

Не менш важливим для покращення стану є дотримання правильного режиму сну.

“Засинання — це рефлекс на зовнішні ритми та внутрішні біоритми, тому необхідно лягати і вставати приблизно в один і той самий час, перед сном провітрювати приміщення, за дві години до сну припинити перегляд передач і фільмів, роботу за комп’ютером, а також будь-яку інтернет-активність”, — зазначила Наталія Бугайова.

Вона додала, що при денному світлі в організмі виробляється серотонін, а при його нестачі виникають пригнічений настрій і дратівливість, апатія, депресія. У темряві, натомість, виробляється мелатонін, який має легку снодійну дію, стабілізує імунну і нервову систему, сприяє відновленню організму. В найбільшому обсязі мелатонін виробляється з 12 до 2 години ночі. Ранковий сон найміцніший тому, що в цей час найвища концентрація мелатоніну в крові. Таким чином, найкращий відпочинок з 21 до 3 години ранку — саме у цей проміжок часу відновлюється гормональна, нервова та імунна системи організму.

Крім того, Наталія Бугайова порадила використовувати різні методи для нормалізації стану психіки та організму. Наприклад, аромотерапію із застосуванням ефірних масел.

“Добре розслабляють теплі ванни з морською сіллю та ефірними маслами. У вечірні ванни краще додавати ефірне масло троянди, жасмину, кедру або меліси — вони вважаються кращими маслами зі снодійним ефектом. Властивості антидепресантів мають ефірні масла: апельсину, бергамоту, грейпфруту, кориці, лаванди, мандарину, мірри, м’яти, розмарину, сандалового дерева. Аромат кориці і ванілі заспокоює і знімає напругу”, — розповіла психолог.

Крім того, можна влаштувати музикотерапію або кольоротерапію. Корисним стане зайняття творчістю, особливо важливо — виділити час для хобі. Психолог радить пройти курс масажу або освоїти йогу і медитацію.

Для боротьби з весняною депресію варто більше часу проводити з друзями і близькими. Можна оновити гардероб, зробити перестановку на робочому столі і меблів у власному будинку.

“Взимку різко виражений недолік сонячного світла, через що в організмі виникає нестача вітаміну D, який виробляється під впливом ультрафіолету, тому слід збільшити у квартирі освітлення і додати в інтер’єр теплих яскравих сонячних фарб”, — порадила Наталія Бугайова.

Якщо всі засоби, що застосовувались, не поліпшили психологічний і фізичний стан, настрій далі не поліпшується, а втома не проходить, тоді психолог порадила звернутися до фахівця, який допоможе підібрати оптимальну і ефективну терапію, що допоможе позбутися весняної депресії та надасть можливість повернути втрачену активність та знов насолоджуватись життям.

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