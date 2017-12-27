Псевдомінеру на Запоріжжі обрали запобіжний захід
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Бердянську Запорізької області правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який грабував ломбарди у Бердянську та Мелітополю під загрозою застосування предмету ззовні схожого на вибуховий пристрій. Наразі йому обрано запобіжний захід. Про це повідомили у відділі коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що 16 жовтня близько 17:00 зловмисник зайшов до ломбарду по вулиці Праці в місті Бердянськ та передав співробітниці коробку, нібито з ноутбуком для застави. Відкривши її, жінка побачила предмет схожий на вибуховий пристрій. Погрожуючи його застосуванням, підозрюваний заволодів 23 тис. грн та зник з місця події.
23 грудня цей же чоловік скоїв аналогічний злочин в Мелітополі. Близько 15 години чоловік зайшов до приміщення ломбарду по проспекту Б. Хмельницького, залишив коробку, в якій знаходився пристрій схожий на вибухівку. Погрожуючи його застосуванням зловмисник вимагав та заволодів грошима в сумі 800 гривень та втік. Вибухотехніки також не знайшли там вибухівки.
"Після злочину зловмисник повернувся до свого помешкання у м. Бердянськ, де і був затриманий поліцейськими. 26 грудня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають слідчі дії за відкритим кримінальним провадженням за ознаками ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", - наголосили у поліції.
Нагадаємо, раніше запорізька поліція повідомляла, що у Мелітополі до ломбарду, розташованому на центральному проспекті міста, зайшов чоловік з коробкою та повідомив, що у ній вибухівка.При цьому невідомий не висував ніяких вимог, а просто залишив приміщення.