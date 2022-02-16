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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Псакі: США не тиснутимуть на Україну щодо вступу в НАТО

Псакі: США не тиснутимуть на Україну щодо вступу в НАТО

Київ • УНН

 • 20571 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не будуть тиснути на Україну та інші країни щодо вступу до НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.

Цитата

“Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не піднімалося”, — заявила Псакі.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, що США, НАТО та Україна не становлять загрози для Росії. Також він додав, що на українській території не планується розміщувати ракети.

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