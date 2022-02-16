Псакі: США не тиснутимуть на Україну щодо вступу в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не будуть тиснути на Україну та інші країни щодо вступу до НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.
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“Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не піднімалося”, — заявила Псакі.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден заявив, що США, НАТО та Україна не становлять загрози для Росії. Також він додав, що на українській території не планується розміщувати ракети.