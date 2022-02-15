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США, НАТО та Україна не загрожують РФ — Байден

США, НАТО та Україна не загрожують РФ — Байден

Київ • УНН

 • 17287 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що США, НАТО та Україна не становлять загрози для Росії. Також він додав, що на українській території не планується розміщувати ракети, передає кореспондент УНН.

Цитата

“США й НАТО не становить загрози для Росії, Україна не є загрозою для Росії. У нас немає ракет Україні, у нас немає планів розміщувати ракети в Україні. Для нас народ Росії не є ціллю”, — сказав Байден.

Деталі

Звертаючись до росіян, Байден заявив, що США не вороги РФ.

Доповнення

Президент РФ Володимир Путін заявив, що відстрочка вступу України в НАТО для Росії нічого не змінює, вона хоче “вирішити питання найближчим часом“.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила ряд вимог по так званим “гарантіям безпеки” до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.

Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді заходу щодо “гарантій безпеки” врахування трьох ключових вимог, включаючи не розширення НАТО.

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