Прямо на платформі: жінка народила дитину на залізничній станції "Дарниця" у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На платформі залізничної станції "Дарниця" у Києві 17 квітня жінка народила дитину. Про це повідомив медіацентр ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН.
"17 квітня, о 22:20 на станції Дарниця з поїзда № 777 Шостка—Київ зійшла вагітна, у якої почалися передчасні пологи. Дівчинка народилася безпосередньо на платформі на лавці. Пологи прийняла чергова по вокзалу Яна Якименко", – йдеться в повідомленні.
За словами чергової, оператор повідомив, що з електрички зійде вагітна жінка, у якої відійшли води.
"Її мала зустріти я, бо лікарка в цей час приймала важку пацієнтку в медпункті. Ніхто й подумати не міг, що все буде так скоро. Ми викликали швидку, а я побігла на платформу", – розповіла Якименко.
Дитина народилася майже відразу. Із собою у матері були пелюшки, тому маля сповили. Допомагав також пасажир із досвідом партнерських пологів.
"Дівчинка народилася маленька, я їй, як змогла, прочистила носик, і маля почало дихати, не плакало. Поклали дівчинку матері на живіт. За 10 хвилин приїхала "швидка", – зазначила чергова.
Зазначено, що це перша дитина, яка народилася на станції. Породіллею виявилася 41-річна жінка, у неї народилася вже третя дитина.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що пологи та спостереження за вагітністю в Україні будуть безкоштовними.