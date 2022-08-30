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Проєкт «Дорога добра» від WOG зібрав понад 2,5 млн грн для порятунку дітей, які постраждали від війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Менш ніж за два місяці в межах проєкту «Дорога добра», який реалізовує мережа АЗК WOG з партнерами, вдалося зібрати заплановані більш ніж 2 500 000 грн. Ці кошти будуть спрямовані на лікування дітей, які постраждали внаслідок війни.

Проєкт «Дорога добра» від WOG зібрав понад 2,5 млн грн для порятунку дітей, які постраждали від війни

Співорганізатором проєкту «Дорога добра» є Благодійний фонд «Твоя опора», амбасадором – Маша Єфросиніна.

Традиційним його атрибутом були фіолетові горнятка з єдинорогами, в які упродовж дії проєкту можна було замовити гарячі напої на будь-якому АЗК мережі WOG. Їхня вартість – 5 грн. Кошти з продажу цих горняток компанія спрямовує співорганізаторам на допомогу дітям, життя й здоров’я яких через війну опинилося під загрозою.

«Ми у WOG свідомі, що бізнес не може бути осторонь суспільно важливих питань. З року в рік ми реалізуємо низку соціально значимих проєктів. З початку війни кількість таких ініціатив кратно збільшилась, і ми плануємо тільки нарощувати темп. Один з таких проєктів – «Дорога добра», який має шістнадцятирічну історію. Цьогорічна мета, яку ми озвучили на старті проєкту, знайшла особливий відгук в серцях українців. Прагнення врятувати поранених діток було настільки великим, що на деяких АЗК акційні горнятка закінчилися вже в перші тижні проєкту.

Ми раді, що за період існування соціальної ініціативи «Дорога добра» вдалося зробити свій внесок у формування культури благодійності в українців, яка в часи війни проявляється у підтримці й допомозі тим, хто опинився в скруті й потребує цього найбільше. Реалізація подібних проєктів є можливою завдяки синергії бізнесу, благодійного фонду, публічних осіб з яскраво вираженою громадянською позицією та наших клієнтів. Завдяки цьому можна зробити більше добрих справ», - підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

«Упродовж багатьох років наш фонд є партнером благодійного проєкту мережі АЗК WOG «Дорога добра». За цей час ми змогли допомогти багатьом діткам. Сьогодні ж це питання набуло особливої гостроти. Понад 2,5 млн грн, які зібрали клієнти WOG, ми спрямуємо на закупівлю дефібрилятора й системи обігріву пацієнта для дитячої лікарні в Дніпропетровській області, яка спеціалізується на проведенні найбільш термінових та складних операцій. А також закупимо наркозний апарат в операційну для дитячої лікарні у Львові, лікарі якої ледь не щодня оперують дітей, що постраждали внаслідок бойових дій», - наголосила засновниця благодійного фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук.

«Я вчетверте доєдналася до проєкту «Дорога добра» як амбасадор та одна зі співорганізаторів. Для мене важливо, що бізнес та суспільство системно об’єднують зусилля навколо благодійності. А цьогорічні результати акції є свідченням великого прагнення та готовності українців підтримувати й допомагати тим, хто цього потребує. Саме це робить нас унікальними, народом, чия сила в єдності. Завдяки єдності, яку українці проявили, долучаючись до проєкту «Дорога добра», ми змогли в найкоротші строки зібрати потрібну суму та зможемо допомогти багатьом діточкам, які пережили жахіття війни», - підкреслила співорганізатор та амбасадор проєкту «Дорога добра» Маша Єфросиніна.

За 16 років в рамках благодійного проєкту «Дорога добра» зібрали понад 25,5 млн грн. Це дозволило закупити сучасне дороговартісне обладнання для медичних закладів по всій країні, тим самим врятувавши життя тисяч дітей.

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