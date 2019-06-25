Провідні українські тенісистки регресували в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Австралійська тенісистка Ешлі Барті вперше в кар'єрі стала першою ракеткою світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Барті на 163 очки обігнала японку Наомі Осаку, яка стала другою. Третьою крокує чешка Кароліна Плішкова.
Щодо справ українських тенісисток, то Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремська впали на один щабель кожна. Світоліна йде 7-ю, Цуренко 33-ю, а Ястремська 36-ю.
Натомість Катерина Козлова зберегла 67 сходинку, а Ангеліна Калініна здійснила ривок на 13 місць – 135-та.
Додамо, що 17-річна Дар'я Снігур піднялася на 20 рядків – 428-ма.