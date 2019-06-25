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Провідні українські тенісистки регресували в рейтингу WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Австралійська тенісистка Ешлі Барті вперше в кар'єрі стала першою ракеткою світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

Провідні українські тенісистки регресували в рейтингу WTA

Барті на 163 очки обігнала японку Наомі Осаку, яка стала другою. Третьою крокує чешка Кароліна Плішкова.

Щодо справ українських тенісисток, то Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремська впали на один щабель кожна. Світоліна йде 7-ю, Цуренко 33-ю, а Ястремська 36-ю.

Натомість Катерина Козлова зберегла 67 сходинку, а Ангеліна Калініна здійснила ривок на 13 місць – 135-та.

Додамо, що 17-річна Дар'я Снігур піднялася на 20 рядків – 428-ма.

Українські Національні Новини

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