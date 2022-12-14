У Києві жінка разом із собакою провалилася під лід: відео порятунку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Дарницькому районі Києва правоохоронці врятували жінку та собаку, які провалилася під лід. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео від МВС.
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"Сьогодні вранці, патрулюючи територію Дарницького району столиці, два екіпажі полку поліції особливого призначення №1 отримали виклик про те, що жінка провалилася під лід у воду", – ідеться у повідомленні.
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Як з’ясували, киянка намагалася витягти з водойми собаку, але зрештою і сама провалилася під лід. Правоохоронці врятували їх за допомогою двох буксирувальних тросів і мотузки.
На місце викликали "швидку", жінці надали необхідну медичну допомогу. Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.
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