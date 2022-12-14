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У Києві жінка разом із собакою провалилася під лід: відео порятунку

У Києві жінка разом із собакою провалилася під лід: відео порятунку

Київ • УНН

 • 838647 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Дарницькому районі Києва правоохоронці врятували жінку та собаку, які провалилася під лід. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео від МВС.

Цитата

"Сьогодні вранці, патрулюючи територію Дарницького району столиці, два екіпажі полку поліції особливого призначення №1 отримали виклик про те, що жінка провалилася під лід у воду", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як з’ясували, киянка намагалася витягти з водойми собаку, але зрештою і сама провалилася під лід. Правоохоронці врятували їх за допомогою двох буксирувальних тросів і мотузки.

На місце викликали "швидку", жінці надали необхідну медичну допомогу. Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Каталася на ковзанах: у Києві врятували жінку, яка провалилася під лід

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