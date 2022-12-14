В Киеве женщина вместе с собакой провалилась под лед: видео спасения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Дарницком районе Киева правоохранители спасли женщину и собаку, которые провалились под лед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео от МВД.
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"Сегодня утром, патрулируя территорию Дарницкого района столицы, два экипажа полка полиции особого назначения №1 получили вызов о том, что женщина провалилась под лед в воду", – говорится в сообщении.
Детали
Как выяснили, киевлянка пыталась вытащить из водоема собаку, но в итоге и сама провалилась под лед. Правоохранители спасли их с помощью двух буксировочных тросов и веревки.
На место вызвали "скорую", женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни киевлянки и ее домашнего любимца ничего не угрожает.
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