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Протягом дня бойовики тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Протягом дня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.

“Упродовж поточної доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на маріупольському напрямку.

Об’єднані сили на провокації ворога не відповідали. Поточної доби втрат не зафіксовано.

Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 27 разів вели прицільний вогонь по підрозділах ЗСУ на Донбасі.

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