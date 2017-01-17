Процес повернення Донбасу в Україну може розпочатися у 2017-2018 роках - експерт

"У 2017-2018 роках розпочнеться процес окупованої частини Донбасу інтеграції і повернення. Можна повернути територію, надзвичайно складно буде повернути населення і надзвичайно буде важко відбудувати інфраструктуру. Тому що ми бачили, як нещадно все руйнував агресор, все, що було створено українськими руками, все те, що було краще, ніж у Росії. А такі речі були, у тому числі й аеропорт. Я думаю, що можливості на 2017 рік є, і Росія теж буде хотіти намагатися їх реалізувати, але Україні потрібно буде дотримуватися надзвичайно обережної лінії, тому що Росія буде хотіти одразу кількох речей – федерації України, легалізації Криму в обмін на Донбас і перевиборів до українського парламенту. Простого повернення не буде, буде цілий "путінський план" щодо того, щоб повернути Україну назад у проросійське русло", – зазначив експерт.