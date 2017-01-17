Процесс возвращения Донбасса в Украину может начаться в 2017-2018 годах - эксперт

"В 2017-2018 годах начнется процесс оккупированной части Донбасса интеграции и возвращения. Можно вернуть территорию, чрезвычайно сложно будет вернуть население и чрезвычайно будет трудно восстановить инфраструктуру. Потому что мы видели, как беспощадно все разрушал агрессор, все, что было создано украинскими руками, все то, что было лучше, чем в России. А такие вещи были, в том числе и аэропорт. Я думаю, что возможности на 2017 год есть, и Россия тоже будет хотеть пытаться их реализовать, но Украине нужно будет придерживаться очень осторожной линии, потому что Россия будет хотеть сразу нескольких вещей - федерации Украины, легализации Крыма в обмен на Донбасс и перевыборов в украинский парламент. Простого возврата не будет, будет целый "путинский план" о том, чтобы вернуть Украину назад в пророссийское русло", - отметил эксперт.