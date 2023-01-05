Протоку Босфор закрили для судноплавства через сильний туман

Деталі

Повідомляється, що через туман на окремих ділянках, Босфор був закритий для суден з обох напрямків з 06:20 за місцевим часом.

Згідно з оновленою інформацією Головного управління берегової безпеки, рух суден у протоці відновлено в напрямку південь-північ. Рух у напрямку північ-південь протоки Босфор призупинено до 23:59.

Нагадаємо

28 грудня Міністерство інфраструктури України заявило, що через гальмування з боку росії з інспекціями у межах "зернової ініціативи" у Босфорі тримається черга з 90 і більше суден.