Пролив Босфор закрыли для судоходства из-за сильного тумана

Детали

Сообщается, что из-за тумана на отдельных участках, Босфор был закрыт для судов с обоих направлений с 06:20 по местному времени.

Согласно обновленной информации Главного управления береговой безопасности, движение судов в проливе восстановлено в направлении юг-север. Движение в направлении север-юг пролива Босфор приостановлено до 23:59.

Напомним

28 декабря Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из-за торможения со стороны России с инспекциями в рамках "зерновой инициативы" в Босфоре держится очередь из 90 и более судов.