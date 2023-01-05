Пролив Босфор закрыли для судоходства из-за сильного тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Главное управление береговой безопасности Турции сообщило, что пролив Босфор закрыли для судоходства из-за сильного тумана. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Haberturk.
Детали
Сообщается, что из-за тумана на отдельных участках, Босфор был закрыт для судов с обоих направлений с 06:20 по местному времени.
Согласно обновленной информации Главного управления береговой безопасности, движение судов в проливе восстановлено в направлении юг-север. Движение в направлении север-юг пролива Босфор приостановлено до 23:59.
Напомним
28 декабря Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из-за торможения со стороны России с инспекциями в рамках "зерновой инициативы" в Босфоре держится очередь из 90 и более судов.