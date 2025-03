Проти резолюції ООН щодо Криму проголосували 26 країн - перелік

Так, проти проголосували Вірменія, Венесуела, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Південна Африка, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан і Зімбабве.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію стосовно прав людини в Криму.

Thank you #Finland and #Iceland for co-sponsoring and supporting #UNGA Resolution on human rights in occupied #Crimea!#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/6BtaIkS59M

