Проти резолюції ООН щодо Криму проголосували 26 країн - перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Проти резолюції Організації Об'єднаних Нації про порушення прав людини в окупованому Криму на Генасамблеї проголосували ООН 26 країн-учасниць, ще 76 утримались. Про це у своєму Twitter повідомив український дипломат, посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров, передає УНН.
Так, проти проголосували Вірменія, Венесуела, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Південна Африка, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан і Зімбабве.
Нагадаємо, на Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію стосовно прав людини в Криму.
Thank you #Finland and #Iceland for co-sponsoring and supporting #UNGA Resolution on human rights in occupied #Crimea!#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/6BtaIkS59M— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 20 декабря 2017 г.