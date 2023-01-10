Проти мера Вишгорода відкрито кримінальне провадження: підозрюють у тому, що наживався на утриманні ТрО та гуманітарці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліція відкрила проти мера Вишгорода Олексія Момота кримінальне провадження за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, у проведенні закупівель з порушеннями процедури, а також, ймовірно, роздачі гуманітарки, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності, передає УНН.
Кримінальне провадження розпочато Вишгородським районним управлінням поліції ГУНП у Київській області.
Як стало відомо УНН, зокрема, поліція зацікавилася Вишгородським ТрО, а точніше тим, як його було сформовано та звідки на нього направлялися кошти.
Відомо, що у березні 2022 року Момот своїм розпорядженням сформував Добровольче формування Вишгородської міської територіальної громади №1, а потім сам же призначив себе командиром.
У квітні було затверджено програму підтримки цього та інших воєнізованих формувань на території громади на загальну суму понад 50 млн грн, з яких 40 млн 323 тис. грн на закупівлю матеріально-технічного забезпечення (речове майно, обладнання, паливно-мастильні матеріали, спецодяг, засоби спеціального захисту, придбання спецтехніки тощо) – кошти ці беруться з оплати послуг із благоустрою населених пунктів та експлуатаційних послуг. Ще 10 млн грн (також з коштів передбачених на благоустрій), відповідно до програми, спрямовуються на утримання автошляхів.
Окрім того, правоохоронців цікавить, куди були спрямовані понад 500 тонн піску та 450 бетонних блоків, після того, як були розібрані блок-пости. Також, у межах кримінального провадження планується встановити, куди поділися понад 30 тисяч літрів пального та понад 400 комплектів форми, закуплені за кошти громади.
Серед питань, на які, ймовірно, доведеться відповідати міському голові, чому тільки добровольці ДФТГ, яку він очолював особисто, отримували матеріальну допомогу обсягом 6 тисяч гривень на людину, а інші добровольчі формування були поза таким привілеєм.
Ще одне питання, яке привернуло увагу Нацполу, - гуманітарка. Вишгород отримував її від міст-побратимів з-за кордону, однак, як скаржаться жителі – роздача велася за незрозумілими списками, а подекуди роздавалася від імені Момота.
Також правоохоронців цікавить проведення закупівель – міська влада підозрюється у порушенні тендерних процедур, зокрема, і в межах закупівель на забезпечення ТрО та встановлення блок-постів.
Додамо
Міський голова Вишгорода Олексій Момот не перший раз привертає увагу правоохоронців.
У 2016 році Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала його за підозрою у хабарництві.
Ішлося про отримання неправомірної винагороди обсягом 300 тисяч євро від компанії-забудовника. Однак, справа розвалилася в суді через те, що головний свідок відмовився від свідчень, а документи будівельної фірми були фіктивними.