Проти мера Вишгорода відкрито кримінальне провадження: підозрюють у тому, що наживався на утриманні ТрО та гуманітарці

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 18628 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 28701 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 49367 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 57218 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 67740 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 113071 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 61308 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 128521 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 91863 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 66284 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.7м/с
28%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 72140 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 59081 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 134825 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 65799 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 62520 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 18636 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 113075 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 136258 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 128522 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 243365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 63546 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 66814 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 36083 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 39913 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 54987 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Проти мера Вишгорода відкрито кримінальне провадження: підозрюють у тому, що наживався на утриманні ТрО та гуманітарці

Київ • УНН

 • 3017954 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліція відкрила проти мера Вишгорода Олексія Момота кримінальне провадження за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, у проведенні закупівель з порушеннями процедури, а також, ймовірно, роздачі гуманітарки, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності, передає УНН.

Проти мера Вишгорода відкрито кримінальне провадження: підозрюють у тому, що наживався на утриманні ТрО та гуманітарці

Кримінальне провадження розпочато Вишгородським районним управлінням поліції ГУНП у Київській області.

Як стало відомо УНН, зокрема, поліція зацікавилася Вишгородським ТрО, а точніше тим, як його було сформовано та звідки на нього направлялися кошти.

Відомо, що у березні 2022 року Момот своїм розпорядженням сформував Добровольче формування Вишгородської міської територіальної громади №1, а потім сам же призначив себе командиром.

У квітні було затверджено програму підтримки цього та інших воєнізованих формувань на території громади на загальну суму понад 50 млн грн, з яких 40 млн 323 тис. грн на закупівлю матеріально-технічного забезпечення (речове майно, обладнання, паливно-мастильні матеріали, спецодяг, засоби спеціального захисту, придбання спецтехніки тощо) – кошти ці беруться з оплати послуг із благоустрою населених пунктів та експлуатаційних послуг. Ще 10 млн грн (також з коштів передбачених на благоустрій), відповідно до програми, спрямовуються на утримання автошляхів.

Окрім того, правоохоронців цікавить, куди були спрямовані понад 500 тонн піску та 450 бетонних блоків, після того, як були розібрані блок-пости. Також, у межах кримінального провадження планується встановити, куди поділися понад 30 тисяч літрів пального та понад 400 комплектів форми, закуплені за кошти громади.

Серед питань, на які, ймовірно, доведеться відповідати міському голові, чому тільки добровольці ДФТГ, яку він очолював особисто, отримували матеріальну допомогу обсягом 6 тисяч гривень на людину, а інші добровольчі формування були поза таким привілеєм.

Ще одне питання, яке привернуло увагу Нацполу, - гуманітарка. Вишгород отримував її від міст-побратимів з-за кордону, однак, як скаржаться жителі – роздача велася за незрозумілими списками, а подекуди роздавалася від імені Момота.

Також правоохоронців цікавить проведення закупівель – міська влада підозрюється у порушенні тендерних процедур, зокрема, і в межах закупівель на забезпечення ТрО та встановлення блок-постів.

Додамо

Міський голова Вишгорода Олексій Момот не перший раз привертає увагу правоохоронців.

У 2016 році Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала його за підозрою у хабарництві. 

Ішлося про отримання неправомірної винагороди обсягом 300 тисяч євро від компанії-забудовника. Однак, справа розвалилася в суді через те, що головний свідок відмовився від свідчень, а документи будівельної фірми були фіктивними.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.44
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30