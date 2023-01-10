Против мэра Вышгорода открыто уголовное производство: подозревают в том, что наживался на содержании ТрО и гуманитарке

Уголовное производство начато Вышгородским районным управлением полиции ГУНП в Киевской области.

Как стало известно УНН, в частности, полиция заинтересовалась Вышгородским ТрО, а точнее тем, как он был сформирован и откуда на него направлялись средства.

Известно, что в марте 2022 года Момот своим распоряжением сформировал Добровольческое формирование Вышгородской городской территориальной громады №1, а затем сам же назначил себя командиром.

В апреле была утверждена программа поддержки этого и других военизированных формирований на территории громады на общую сумму более 50 млн грн, из которых 40 млн 323 тыс. грн на закупку материально-технического обеспечения (вещное имущество, оборудование, горюче-смазочные материалы, спецодежда, средства специальной защиты, приобретение спецтехники и т.д.) – средства эти берутся из оплаты услуг по благоустройству населенных пунктов и эксплуатационных услуг. Еще 10 млн грн (также из средств, предусмотренных на благоустройство), согласно программе, направляются на содержание автодорог.

Кроме того, правоохранителей интересует, куда были направлены более 500 тонн песка и 450 бетонных блоков после того, как были разобраны блок-посты. Также, в рамках уголовного производства планируется установить, куда подевались более 30 тысяч литров горючего и более 400 комплектов формы, закупленные на средства громады.

Среди вопросов, на которые, вероятно, придется отвечать городскому голове, почему только добровольцы ДФТГ, которую он возглавлял лично, получали материальную помощь в размере 6 тысяч гривен на человека, а другие добровольческие формирования были вне такой привилегии.

Еще один вопрос, привлекший внимание Нацпола, – гуманитарка. Вышгород получал ее от городов-побратимов из-за границы, однако, как жалуются жители, – раздача велась по непонятным спискам, а кое-где раздавалась от имени Момота.

Также правоохранителей интересует проведение закупок – городские власти подозреваются в нарушении тендерных процедур, в частности, и в рамках закупок на обеспечение ТрО и установление блок-постов.

Добавим

Мэр Вышгорода Алексей Момот не в первый раз привлекает внимание правоохранителей.

В 2016 году Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала его по подозрению во взяточничестве.

Речь шла о получении неправомерного вознаграждения в размере 300 тысяч евро от компании-застройщика. Однако дело развалилось в суде из-за того, что главный свидетель отказался от показаний, а документы строительной фирмы были фиктивными.