Проти інтересів батька: син Мессі виявився фанатом "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Провідний футболіст планети і каталонської "Барселони" Ліонель Мессі розповів про інтерес до футболу одного із своїх синів – Матео, інформує УНН з посиланням на TyC Sports.
За словами Мессі, його син уболіває за принципового суперника "Барселони".
"Матео любить футбол, носить всі футболки. Ми грали вдома, і він сказав мені: "Я вболіваю за "Ліверпуль", який виграв у тебе. І з "Валенсією" та ж історія: "Валенсія" виграла, я за "Валенсію". Коли разом дивимося футбол по телевізору, він кричить, коли забиває "Реал". Він є фанатом мадридців", - наголосив Мессі.
Відзначимо, нападник "синьо-гранатових" виховує трьох синів. Двоє старших – Тіаго та Матео, займаються в академії каталонського клубу.