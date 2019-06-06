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Проти інтересів батька: син Мессі виявився фанатом "Реалу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Провідний футболіст планети і каталонської "Барселони" Ліонель Мессі розповів про інтерес до футболу одного із своїх синів – Матео, інформує УНН з посиланням на TyC Sports.

За словами Мессі, його син уболіває за принципового суперника "Барселони".

"Матео любить футбол, носить всі футболки. Ми грали вдома, і він сказав мені: "Я вболіваю за "Ліверпуль", який виграв у тебе. І з "Валенсією" та ж історія: "Валенсія" виграла, я за "Валенсію". Коли разом дивимося футбол по телевізору, він кричить, коли забиває "Реал". Він є фанатом мадридців", - наголосив Мессі.

Відзначимо, нападник "синьо-гранатових" виховує трьох синів. Двоє старших – Тіаго та Матео, займаються в академії каталонського клубу.

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