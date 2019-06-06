Против интересов отца: сын Месси оказался фанатом "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Ведущий футболист планеты и каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал об интересе к футболу одного из своих сыновей - Матео, информирует УНН со ссылкой на TyC Sports.
По словам Месси, его сын болеет за принципиального соперника "Барселоны".
"Матео любит футбол, носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: "Я болею за "Ливерпуль", который выиграл у тебя. И с "Валенсией" та же история: "Валенсия" выиграла, я за "Валенсию". Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он кричит, когда забивает "Реал". Он фанат мадридцев", - отметил Месси.
Отметим, нападающий "сине-гранатовых" воспитывает троих сыновей. Двое старших - Тиаго и Матео, занимаются в академии каталонского клуба.