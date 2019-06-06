Против интересов отца: сын Месси оказался фанатом "Реала"

По словам Месси, его сын болеет за принципиального соперника "Барселоны".

"Матео любит футбол, носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: "Я болею за "Ливерпуль", который выиграл у тебя. И с "Валенсией" та же история: "Валенсия" выиграла, я за "Валенсию". Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он кричит, когда забивает "Реал". Он фанат мадридцев", - отметил Месси.

Отметим, нападающий "сине-гранатовых" воспитывает троих сыновей. Двое старших - Тиаго и Матео, занимаются в академии каталонского клуба.