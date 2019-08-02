Мітингувальники в Молдові заблокували національну трасу

Жителі молдавських сіл в районі Анейній Ной вийшли на акцію протесту і заблокували трасу. Протестуючі незадоволені станом доріг.

Відзначимо, що протести з вимогою поліпшити якість доріг проходили в Молдові два тижні тому.

Як повідомляв УНН, з початку 2019 року через ремонтних робіт на вулицях Києва більше 100 разів обмежували рух транспорту.