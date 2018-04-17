Протести в Єревані тривають: у центр підігнали водомет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вранці у вівторок ситуація на проспекті Баграмяна в центрі вірменської столиці Єревана спокійна. Поліцейські встановили колючий дріт в два ряди, за яким встановлено світлозвукові гранати, повідомляє NEWS.am, передає УНН.
З ранку демонстранти знову перекривають центральні вулиці. Наразі, як зазначається, мітингувальників небагато.
Як повідомляється, видно автобуси з поліцейськими і водомет.
Зазначено, що раніше поліція виступила із заявою про те, то прийнято рішення припинити мітинг, який порушує громадський порядок.
Напередодні відбулася сутичка, в результаті якої постраждали понад 40 осіб, в основному люди поранилися об колючий дріт або постраждали в тисняві.