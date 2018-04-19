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Протести в Вірменії: кількість затриманих зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кількість затриманих активістів в Єревані (Вірменія - ред.) збільшилася до 30 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на NEWS.am.

Протести в Вірменії: кількість затриманих зросла

У поліції також заявили, що організатори  діючої в Єревані акції під "мирними" гаслами намагаються приховати протизаконні дії.

Як наголошується в заяві, триваючі з 13 квітня перманентні мітинги-ходи стали причиною порушення прав тисяч громадян на свободу пересування, роботи численних організацій. Збори супроводжувалися масовими заворушеннями, в ході яких було застосовано насильство по відношенню до громадян, знищено майно, ставилася під загрозу безпека життя і здоров'я громадян, громадська безпека. Організатори мітингу ігнорують заклики поліції.

Той же стиль дій продовжився вранці 19 квітня, коли демонстранти на чолі з організаторами акції блокували вхід в один з корпусів уряду. Не підкоряючись вимогам поліції, вони не тільки продовжили протизаконні дії, але і застосували насильство до поліцейських.

"Подібна поведінка виходить за рамка мирних мітингів і знову доводить, що організатори зборів під "мирними" гаслами намагаються приховати протизаконні дії", - наголошується в заяві.

У подібних умовах поліцейські змушені застосувати адміністративні заходи щодо правопорушників, відзначається в заяві.

У МОЗ країни повідомили, що, за станом на 12:00 19 квітня в лікарнях Єревана продовжують залишатися 3 постраждалих під час зіткнень демонстрантів і поліції.

Двоє з них перебувають у відділенні травматології медоб'єднання № 2 і відділенні травматології та ортопедії лікарняного комплексу №1 "Гераци" Єревана з 16 квітня. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

Третій потерпілий з ударами м'яких тканин сьогодні був доставлений в медцентр "Сурб Григор Лучаворіч". Лікарі оцінюють його стан як задовільний, хворий знаходиться під контролем.

Як повідомляв УНН, в центрі вірменської столиці Єревана поновилися зіткнення опозиціонерів і поліції.

Нагадаємо, напередодні поліція в Вірменії затримала майже 90 мітингувальників.

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