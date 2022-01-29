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Протести в Казахстані: Токаєв пояснив, чому особисто наказав стріляти на ураження

Протести в Казахстані: Токаєв пояснив, чому особисто наказав стріляти на ураження

Київ • УНН

 • 34162 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти у протестувальників, оскільки представники силових структур не могли взяти на себе відповідальність за прийняття такого рішення. Про він розповів в інтерв’ю “24.kz”, передає УНН.

Цитата

“Керівники правоохоронних органів боялися брати на себе відповідальність. Повна безініціативність. Я їм сказав: Якби маршал Рокоссовський або Жуков кожен день би запитували у Сталіна, вони б війну виграли чи ні? Це була справжня війна — потрібно було брати на себе відповідальність”, — заявив Токаєв.

Деталі

За словами Токаєва, поліція була змушена діяти в рамках законодавчого поля, тому прийняти рішення щодо відкриття вогню на ураження самостійно силовики не могли.

“Наші закони такі, що після Жанаозена було ухвалено закони, які сковували правоохоронців, саме в таких ситуаціях. Тому я сказав, що ми маємо відкривати вогонь на ураження проти бандитів”, — розповів Токаєв.

Нагадаємо 

Протести в Казахстані спалахнули після того, як 1 січня у країні вдвічі зросли ціни на автомобільний газ: із 60 тенге до 120 за літр.

Через масовий характер мітингів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів на всій території республіки надзвичайний стан.

Згодом він відправив уряд Казахстану у відставку та доручив запровадити тимчасове державне регулювання цін на скраплений газ, бензин і дизель.

Для придушення сутичок Токаєв покликав на допомогу сили ОДКБ. Росія скерувала в Казахстан приблизно 3 тис. військових. Також війська ввели Киргизстан, Білорусь та Вірменія.

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