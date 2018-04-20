Протести у Вірменії: кількість затриманих збільшилась до 233 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У п’ятницю під час протестів у столиці Вірменії, Єревані, станом на 18:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом) було затримано 233 активістів. Про це повідомляє видання “Радіо Свобода”, посилаючись на поліцію Вірменії, передає УНН.
Повідомляється, що від ранку 20 квітня протестувальники перекрили низку доріг і вулиць у вірменській столиці. Тим часом, на площі Республіки в Єревані ввечері 20 квітня почався мітинг.
Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.
Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.
Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.
Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про “революційну ситуацію” у Вірменії і початок “народної ненасильницької оксамитової революції”.