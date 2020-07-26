Протести у США: щонайменше три людини постраждали під час стрілянини на акції у Луїсвіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Щонайменше три людини постраждали в результаті стрілянини під час акції протесту в американському місті Луїсвілль, штат Кентуккі, повідомляє місцева газета Courier Journal, передає УНН.
Демонстрація з вимогою справедливості і правосуддя в справі про загибель 26-річної темношкірої американки Бреонни Тейлор від рук поліцейських в Луїсвіллі проходить в місті в суботу. Інцидент зі стріляниною стався в міському парку близько 13:00 (20:00 за київським часом).
За словами поліції, постраждалі і учасники події є членами радикального збройного формування. Постраждалі були доставлені в місцеву лікарню.
Раніше по містах США прокотилася хвиля протестів і заворушень після загибелі в Міннеаполісі від рук поліції афроамериканця Джорджа Флойда. Після смерті Флойда активізувався рух Black Lives Matter, який виступає проти насильства по відношенню до темношкірого населення.