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Протести у США: щонайменше три людини постраждали під час стрілянини на акції у Луїсвіллі

Протести у США: щонайменше три людини постраждали під час стрілянини на акції у Луїсвіллі

Київ • УНН

 • 15193 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Щонайменше три людини постраждали в результаті стрілянини під час акції протесту в американському місті Луїсвілль, штат Кентуккі, повідомляє місцева газета Courier Journal, передає УНН.

Демонстрація з вимогою справедливості і правосуддя в справі про загибель 26-річної темношкірої американки Бреонни Тейлор від рук поліцейських в Луїсвіллі проходить в місті в суботу. Інцидент зі стріляниною стався в міському парку близько 13:00 (20:00 за київським часом).

За словами поліції, постраждалі і учасники події є членами радикального збройного формування. Постраждалі були доставлені в місцеву лікарню.

Раніше по містах США прокотилася хвиля протестів і заворушень після загибелі в Міннеаполісі від рук поліції афроамериканця Джорджа Флойда. Після смерті Флойда активізувався рух Black Lives Matter, який виступає проти насильства по відношенню до темношкірого населення.

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