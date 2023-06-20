Пропагандистський мультик про Зеленського: ворог намагається створити уявний конфлікт між військовим керівництвом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російська пропаганда під іменем французьких аніматорів створила четверту серію провокаційного мультсеріалу про Президента України Володимира Зеленського. Ворог намагається створити уявний конфлікт між вищим військовим керівництвом країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
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«Роспропаганда під іменем французьких аніматорів створила четверту серію провокаційного мультсеріалу Ukraine Inc. про Володимира Зеленського», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у цьому сюжеті ворог на прикладі гри в шахи показує протистояння між ЗСУ та ПВК «вагнер» у Бахмуті. Генерала Залужного в мультсеріалі показали як противника цієї битви, а генерала Сирського, навпаки, зробили ініціатором.
«Таким чином ворог через мультиплікаційну призму намагається створити уявний конфлікт між вищим військовим керівництвом країни. Мультсеріал спеціально створений без слів, для того щоб поширювати його на максимально широку аудиторію, зокрема на країни Заходу», - зазначається в повідомленні.
У Центр протидії дезінформації наголошується, що подібні дезінформаційно-маніпулятивні кампанії створюються для деморалізації українців, а також для дискредитації керівництва країни, що, на думку пропагандистів рф, має зупинити допомогу країн-союзників України.
Доповнення
Французький телеканал TF1 зняв і випустив репортаж з позицій окупантів на території України. У МЗС України різко відреагували і зазначили, що матеріал "пробиває нове дно журналістики".