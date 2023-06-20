Пропагандистский мультик о Зеленском: враг пытается создать мнимый конфликт между военным руководством

Цитата

«Роспропаганда под именем французских аниматоров создала четвертую серию провокационного мультсериала Ukraine Inc. о Владимире Зеленском», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в этом сюжете враг на примере игры в шахматы показывает противостояние между ВСУ и ЧВК «вагнер» в Бахмуте. Генерала Залужного в мультсериале показали как противника этой битвы, а генерала Сырского, наоборот, сделали инициатором.

«Таким образом враг через мультипликационную призму пытается создать мнимый конфликт между высшим военным руководством страны. Мультсериал специально создан без слов, для того чтобы распространять его на максимально широкую аудиторию, в частности на страны Запада», - отмечается в сообщении.

В Центр противодействия дезинформации отмечается, что подобные дезинформационно-манипулятивные кампании создаются для деморализации украинцев, а также для дискредитации руководства страны, что, по мнению пропагандистов рф, должно остановить помощь стран-союзников Украины.

Дополнение

Французский телеканал TF1 снял и выпустил репортаж с позиций оккупантов на территории Украины. В МИД Украины резко отреагировали и отметили, что материал "пробивает новое дно журналистики".