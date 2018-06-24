Прокурдська Партія демократії народів проходить до парламенту Туреччини

На даний момент ПДН набирає рівно 10% голосів.

Умовність та довільність кордонів, що склалися на Близькому Сході після розпаду Османської імперії, яскраво ілюструє “курдська проблема”: на початок XXI століття курди лишаються найбільшим зі народів без власної державності (за різними оцінками курдів налічується від 20 — до 40 млн осіб). Проживаючи, переважно, на етнічній території під назвою “Курдистан” (південний схід Туреччини, північ Іраку, захід Ірану, північний схід Сирії), у межах якої курди становлять цілковиту або відносну більшість, курдська еліта плекала надію на ратифікацію Севрської мирної угоди (1920 рік) між Туреччиною і Антантою, яка передбачала створення незалежної держави курдів. Однак цей договір так і не вступив у силу і був анульований після підписання Лозаннського договору (1923) — велика перемога для нової турецької держави Кемалістської революції та велика поразка проекту незалежного Курдистану. Не дивлячись на 3500-річну історію існування народу, курди так і не отримали своєї держави.

Відтоді проблема курдів, розділених кордонами Туреччини, Іраку, Ірану та Сирії (турецький Курдистан — найбільший за площею та кількістю курдського населення, далі — в порядку спадання) стала однією з багатьох “порохових діжок” Близького Сходу, яка періодично “вибухає” кривавими збройними конфліктами та протистояннями.

Як повідомляв УНН, турецькі громадяни уперше в історії у неділю обирали одночасно президента і новий склад парламенту. Голосування проходило в 81 провінції з 08:00 до 17:00 за місцевим часом.

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган набирає 53,5% голосів на президентських виборах після обробки 90,8% виборчих бюлетенів.