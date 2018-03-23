Прокуратура з’ясовує обставини смерті кримінального авторитета у Миколаївському СІЗО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні, в 11.30, у камері Миколаївського слідчого ізолятора знайдено тіло підозрюваного у кримінальному провадженні Дмитра Леонова без явних ознак насильницької смерті. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, передає УНН.

“У зв’язку із смертю Д.Леонова Центральним відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також з метою перевірки законності виконання службових обов’язків співробітниками вказаної установи прокуратурою Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість)”, — йдеться у повідомленні.

Розслідування доручено Слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в області.

Задля повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин смерті проводяться необхідні слідчі дії. На даний час у слідчому ізоляторі триває огляд місця події із залучанням адвоката потерпілого Сергія Войченка. Підготовлено клопотання до суду щодо призначення судово-медичної експертизи. Хід розслідування перебуває під контролем керівництва прокуратури Миколаївської області.

Повідомляється, що Д.Леонов входив до складу "ОЗУ Михайла Титова" на прізвисько "Мультик".

Як повідомляв УНН, чоловік, арештований у рамках розслідування вбивства, перебуваючи у СІЗО Одеси, ймовірно, вчинив вбивство співробітниці установи.

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