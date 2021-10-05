Прокуратура зацікавилася розкраданням коштів на будівництві зоопарку в Харкові

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"3 мільярди гривень на зоопарк. Велика частина яких пішли на офшорні компанії "чесних" чиновників і підрядників. Зі свого боку ми зробимо все, щоб довести цю справу до кінця і покарати винних", - пише депутат.

Справу відкрили 17 вересня, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підслідність у кримінальному провадженні визначено за слідчим ГУ НП в Харківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює група прокурорів Харківської обласної прокуратури.

У контексті

За різними оцінками, реконструкція зоопарку в Харкові вже обійшлася жителям від 1,5 до 3 млрд грн. Зокрема там планують побудувати найдорожчий громадський туалет, вартістю понад 30 млн грн. Переможцем відповідного тендеру стала компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, яку очолює Ігор Терехов. На близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов обрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові уже перетворилася з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші можна було привести до ладу місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.