Прокуратура затримала директора миколаївського аеропорту на спробі дати хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вчора вночі працівники Нацполіції спільно зі співробітнпиками обласної прокуратури Миколаєва затримали громадянина Михайла Галайко (директора “міжнародного аеропорту Миколаїв”) на спробі дати хабар у 700 тис. грн голові Миколаївської ОДА, передає УНН з посиланням на Facebook Генерального прокурора України Юрія Луценко.
"Хабародавець — камікадзе, директор “міжнародного аеропорту Миколаїв” Галайко запропонував голові ОДА Миколаївщини 700 тис. грн за продовження трудового контракту. Зазначені грошові кошти корупціонер отримав в якості “відкату” від керівника ТОВ “Автомагістраль” за підписання актів виконаних робіт по будівництву злітної смуги на суму 64 млн грн," - написав Генпрокурор.
Зловмисник дуже помилився "вчора вночі силами Нацполіції та облпрокуратури громадянина Галайко затримано на гарячому в службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Чернігівщині на хабарі викрили депутата міськради
В свою чергу в Миколаївській облдержадміністрації, зазначили, що вказаний факт задокументовано як давання хабара.
Такі дії кваліфіковані за частиною 3 статті 369 Кримінального Кодексу України. Інкримінують покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без за рішенням суду.
На даний час затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно нього буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу. Буде звернення в суд. Крім цього, слідством буде поставлено питання встановити походження цих грошей.
Зазначимо, що найближчим часом буде проведено аудит підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт".