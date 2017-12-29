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Прокуратура задержала директора николаевского аэропорта на попытке дать взятку

Киев • УНН

 • 10044 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вчера ночью работники Нацполиции совместно с спивробитнпикамы областной прокуратуры Николаева задержали гражданина Михаила Галайко (директора "международного аэропорта Николаев") на попытке дать взятку в 700 тыс. грн голове Николаевской ОГА, передает УНН со ссылкой на Facebook Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Прокуратура задержала директора николаевского аэропорта на попытке дать взятку

"Взяткодатель - камикадзе, директор "международного аэропорта Николаев" Галайко предложил председателю ОГА Николаевской области 700 тыс. грн за продление трудового контракта. Указанные денежные средства коррупционер получил в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль" за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн грн", - написал генпрокурор.

Злоумышленник очень ошибся "вчера ночью силами Нацполиции и облпрокуратуры гражданина Галайко задержано с поличным в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА".

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В свою очередь в Николаевской облгосадминистрации, отметили, что указанный факт задокументирован как дача взятки.

Такие действия квалифицированы по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Инкриминируют наказание от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без по решению суда.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Будет обращение в суд. Кроме этого, следствием будет поставлен вопрос установить происхождение этих денег.

Отметим, что в ближайшее время будет проведен аудит предприятия "Николаевский международный аэропорт".

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