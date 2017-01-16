Прокуратура запобігла забудові промислової зони в Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Івано-Франківську прокуратура через суд скасувала рішення щодо відведення під забудову понад 3 га землі у промисловій зоні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Івано-Франківська прокуратура в судовому порядку скасувала рішення міської ради, яким надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,12 га.
Йдеться про землі промисловості, які міська рада, всупереч вимогам земельного законодавства та генеральному плану міста, без зміни їх цільового призначення передала для реконструкції будівель і споруд під багатоквартирне житлове будівництво.
Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду позивні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.