Прокуратура помешала застройке промышленной зоны в Ивано-Франковске
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Ивано-Франковске прокуратура через суд отменила решение по отводу под застройку более 3 га земли в промышленной зоне. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Ивано-Франковская прокуратура в судебном порядке отменила решение городского совета, которым предоставлено разрешение на составление проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 3,12 га.
Речь идет о землях промышленности, которые городской совет, вопреки требованиям земельного законодательства и генеральному плану города, без изменения целевого назначения передал для реконструкции зданий и сооружений под многоквартирное жилищное строительство.
Решением Ивано-Франковского окружного административного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.