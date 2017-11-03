Прокуратура взяла під контроль розслідування вбивства депутата в Сєвєродонецьку

"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства депутата Сєвєродонецької міської ради (ч.1 ст.115 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ввечері 2 листопада до поліції надійшло повідомлення дружини загиблого про те, що її чоловік зник безвісти. Вночі 3 листопада було виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Розслідування вбивства доручено слідчому управлінню ГУНП в Луганській області.

У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії, направлені на встановлення обставин вчинення злочину.

Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) КК України.