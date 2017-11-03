Прокуратура взяла під контроль розслідування вбивства депутата в Сєвєродонецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Керівництво прокуратури Луганської області контролює хід розслідування вбивства депутата Сєвєродонецької міської ради. Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає УНН.
"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства депутата Сєвєродонецької міської ради (ч.1 ст.115 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що ввечері 2 листопада до поліції надійшло повідомлення дружини загиблого про те, що її чоловік зник безвісти. Вночі 3 листопада було виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Розслідування вбивства доручено слідчому управлінню ГУНП в Луганській області.
У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії, направлені на встановлення обставин вчинення злочину.
Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.
Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) КК України.