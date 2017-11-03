Прокуратура взяла под контроль расследование убийства депутата в Северодонецке

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53995 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121957 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104951 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107632 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106355 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98945 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104845 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144570 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Прокуратура взяла под контроль расследование убийства депутата в Северодонецке

Прокуратура взяла под контроль расследование убийства депутата в Северодонецке

Киев  •  УНН

 • 9146 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Руководство прокуратуры Луганской области контролирует ход расследования убийства депутата Северодонецкого городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту умышленного убийства депутата Северодонецкого городского совета (ч.1 ст.115 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вечером 2 ноября в полицию поступило сообщение жены погибшего о том, что ее муж пропал без вести. Ночью 3 ноября было обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Расследование убийства поручено следственному управлению ГУНП в Луганской области.

В уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления.

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарського. По данному факту начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

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