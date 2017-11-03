Прокуратура взяла под контроль расследование убийства депутата в Северодонецке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Руководство прокуратуры Луганской области контролирует ход расследования убийства депутата Северодонецкого городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.
"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту умышленного убийства депутата Северодонецкого городского совета (ч.1 ст.115 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что вечером 2 ноября в полицию поступило сообщение жены погибшего о том, что ее муж пропал без вести. Ночью 3 ноября было обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Расследование убийства поручено следственному управлению ГУНП в Луганской области.
В уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления.
Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарського. По данному факту начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.