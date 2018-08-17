Прокуратура відкрила провадження через перешкоджання роботі держзахиснику Януковича

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності захисника екс-президента України Віктор Януковича, який був призначений за рішенням суду Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, під час судових дебатів в Оболонському районному суді Києва групою осіб, зокрема з боку адвокатів екс-президента. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.