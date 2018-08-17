Прокуратура відкрила провадження через перешкоджання роботі держзахиснику Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності захисника екс-президента України Віктор Януковича, який був призначений за рішенням суду Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, під час судових дебатів в Оболонському районному суді Києва групою осіб, зокрема з боку адвокатів екс-президента. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст.397 (втручання в діяльність захисника) ККУ”, — сказала прес-секретар.
Вона уточнила, що йдеться про перешкоджання державному захиснику групою осіб виконувати свої обов’язки з надання правової допомоги обвинуваченому.
За словами Максимець, найближчим часом буде розпочато збір відео з камер відеоспостереження суду, а також того відео, що є у вільному доступі.
“Ми бачили групу осіб, частину з яких можна впізнати, деякі особи не встановлені. Для того, щоб скласти цілісну картину, хто саме брав участь і яку роль виконував під час всіх цих сутичок, треба спочатку зібрати відеоматеріали. Після чого буде складений план подальших слідчих дій”, — зазначили вона.
“Ми бачили, що там були адвокати, але чи вони були організаторами, чи, можливо, людина, яка просто там знаходилася і вона керувала цим, ми не можемо стверджувати. Але для цього буде проаналізовано всі записи з камер, щоб скласти цілісну картину: хто брав участь і якою мірою”, — додала Максимець.
Також прес-секретар зазначила, що досудове розслідування доручено здійснювати Оболонсьому управлінню поліції ГУ НП в м.Києві.
Нагадаємо, під час судових дебатів в Оболонському районному суді Києва за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, сталася штовханина між адвокатом екс-президента та поліцією.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович раніше написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.
Сутичка сталася через те, що адвокати екс-президента намагалися не пропустити до зали суду безкоштовного захисника. Правоохоронцям наказали забезпечити доступ адвоката і розблокувати вхід.
Екс-президента Януковича обвинувачують у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.