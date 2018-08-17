Прокуратура открыла производство из-за препятствования работе госзащитнику Януковича

"Уголовное производство начато по ч.1 ст.397 (вмешательство в деятельность защитника) УК", - сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что речь идет о препятствовании государственному защитнику группой лиц выполнять свои обязанности по оказанию правовой помощи обвиняемому.

По словам Максимец, в ближайшее время будет начат сбор видео с камер видеонаблюдения суда, а также того видео, что есть в свободном доступе.

"Мы видели группу лиц, часть из которых можно узнать, некоторые лица не установлены. Для того, чтобы составить целостную картину, кто именно участвовал и какую роль выполнял во время всех этих столкновений, надо сначала собрать видеоматериалы. После чего будет составлен план дальнейших следственных действий", - отметили она.

"Мы видели, что там были адвокаты, но были ли они организаторами, или, возможно, был человек, который просто там находился и он руководил этим, мы не можем утверждать. Но для этого будут проанализированы все записи с камер, чтобы составить целостную картину: кто принимал участие и в какой мере", - добавила Максимец.

Также пресс-секретарь отметила, что досудебное расследование поручено осуществлять Оболонскому управлению полиции ГУ НП в Киеве.

Напомним, во время судебных прений в Оболонском районном суде Киева по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, произошла потасовка между адвокатом экс-президента и полицией.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович ранее написал заявление, которым запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.

Столкновение произошло из-за того, что адвокаты экс-президента пытались не пропустить в зал суда бесплатного защитника. Правоохранителям приказали обеспечить доступ адвоката и разблокировать вход.

Экс-президента Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.