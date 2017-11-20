Прокуратура відкрила 19 проваджень на посадовців ДКВС на Кіровоградщині

ukru
Ексклюзив
12:45 • 48512 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 48141 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 58979 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 88203 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 110287 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 108756 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 118179 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 170509 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 110883 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 303246 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.7 м/с
35 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 126254 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 135840 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 169480 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 99652 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 116827 перегляди
Публікації
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 48524 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 116827 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 170511 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 169480 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 217762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 8268 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 39581 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 127895 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 118223 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 149251 перегляди
Актуальне
Прокуратура відкрила 19 проваджень на посадовців ДКВС на Кіровоградщині

Прокуратура відкрила 19 проваджень на посадовців ДКВС на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 9006 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прокуратура Кіровоградської області провела перевірки щодо додержання режимних вимог, здійснення оперативно-розшукової діяльності і протидії злочинності в органах та установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. У ході перевірок виявлено чисельні порушення режимних вимог в установах, неналежне виконання посадових обов’язків адміністраціями установ. Про УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

З початку року органами прокуратури області відносно посадових осіб органів ДКВС області зареєстровано 19 кримінальних проваджень, у 2016 році таких проваджень було 11.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Убивство співробітниці Одеського СІЗО: екс-начальнику оголосили підозру

“На усунення порушень законодавства в установах ДКВС в області у поточному році внесено 38 документів прокурорського реагування. За результатами їх розгляду 46 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Крім того, звільнено трьох осіб незаконно утримуваних в ДІЗО”, — повідомили в прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишнього інспектора СІЗО засуджено за постачання наркотиків

Також в прокуратурі додали, що безпосередньо під час виконання вказаного завдання органами прокуратури внесено 6 документів прокурорського реагування та одне зауваження до Міністерства юстиції України, щодо неналежного розгляду документів прокурорського реагування, які перебувають на розгляді.

Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року У Кропивницькому арештували начальника СІЗО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$272.25
Brent
$73.08
Bitcoin
$86,796.30
S&P 500
$5,693.50
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,088.60
Ethereum
$2,019.81