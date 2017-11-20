Прокуратура відкрила 19 проваджень на посадовців ДКВС на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прокуратура Кіровоградської області провела перевірки щодо додержання режимних вимог, здійснення оперативно-розшукової діяльності і протидії злочинності в органах та установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. У ході перевірок виявлено чисельні порушення режимних вимог в установах, неналежне виконання посадових обов’язків адміністраціями установ. Про УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
З початку року органами прокуратури області відносно посадових осіб органів ДКВС області зареєстровано 19 кримінальних проваджень, у 2016 році таких проваджень було 11.
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“На усунення порушень законодавства в установах ДКВС в області у поточному році внесено 38 документів прокурорського реагування. За результатами їх розгляду 46 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Крім того, звільнено трьох осіб незаконно утримуваних в ДІЗО”, — повідомили в прес-службі.
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Також в прокуратурі додали, що безпосередньо під час виконання вказаного завдання органами прокуратури внесено 6 документів прокурорського реагування та одне зауваження до Міністерства юстиції України, щодо неналежного розгляду документів прокурорського реагування, які перебувають на розгляді.
Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року У Кропивницькому арештували начальника СІЗО.