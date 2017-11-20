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Прокуратура открыла 19 производств на должностных лиц ГУИС в Кировоградской области

Прокуратура открыла 19 производств на должностных лиц ГУИС в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 9003 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Прокуратура Кировоградской области провела проверки соблюдения режимных требований, осуществление оперативно-розыскной деятельности и противодействия преступности в органах и учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения режимных требований в учреждениях, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей администрациями учреждений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С начала года органами прокуратуры области в отношении должностных лиц органов ГУИС области зарегистрировано 19 уголовных производств, в 2016 году таких производств было 11.

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“На устранение нарушений законодательства в учреждениях ГУИС в области в текущем году внесены 38 документов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения 46 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, освобождены три человека незаконно удерживаемых в ДИЗО”, — сообщили в пресс-службе.

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Также в прокуратуре добавили, что непосредственно во время выполнения указанной задачи органами прокуратуры внесены 6 документов прокурорского реагирования и одно замечание в Министерство юстиции Украины, относительно ненадлежащего рассмотрения документов прокурорского реагирования, которые находятся на рассмотрении.

Напомним, в конце октября этого года в Кропивницкому арестовали начальника СИЗО.

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