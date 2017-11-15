Прокуратура у справі Іловайської трагедії встановила всіх російських командирів тактичних груп – Матіос

“Ми вже дійшли до оголошення підозр командирам ротно-тактичних груп, росіян, які зайшли, зробили коридор, тягнули півтори доби, розповідаючи, що: „ми вас випустимо вільним коридором“. Нами встановлені всі ці особи”, — сказав Головний військовий прокурор.

“Єдиною причиною Іловайської трагедії, причинно-наслідковий зв’язок один — якщо б не було прямого вторгнення контингенту військових сил ЗС РФ майже 15 тис. осіб, такої трагедії би не було. Військових порушень, які би мали наслідок загибелі людей, з боку нашого командування експертизою, яку проводило більше 30 фахівців не встановлено”, — наголосив він.

А.Матіос запевнив, що з боку керівництва АТО, яке опікувалося Іловайської операцією, не зафіксовано статутних порушень або нормативів ведення бойових дій.

Як повідомляв УНН, Україна направила до суду в Гаазі 4,6 тис. матеріалів щодо Іловайської трагедії.