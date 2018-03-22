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Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко

Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Генеральна прокуратура України проситиме суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

"Проситимемо виключно арешт, оскільки іншого запобіжного заходу стаття, за якою вона звинувачується, не передбачає", - сказали у ГПУ.

На запитання, коли і який суд Києва обиратиме Н.Савченко запобіжний захід, у прес-службі відповіли, що це відбудеться завтра у Шевченківському райсуді столиці.

Нагадаємо, Рада дозволила затримати та арештувати Н.Савченко.

У ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ.

Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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