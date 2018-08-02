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Прокуратура проситиме для Савченко максимального покарання

Прокуратура проситиме для Савченко максимального покарання

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Державне обвинувачення у суді проситиме для народного депутата Надії Савченко максимального покарання. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор Юрій Луценко на полігоні спецпідрозділу СБУ "Альфа" за Києвом, передає кореспондент УНН.

"На цьому етапі ще не визначено міру покарання, яку буде вносити прокурор своїм клопотанням до суду. Але я впевнений у тому, що буде максимальне покарання, передбачене законодавством за вчинення теракту", - сказав він.

Однак Луценко додав, що лише суд визначатиметься щодо цього.

Нагадаємо, ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

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