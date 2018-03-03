Прокуратура попросила максимального строку обвинуваченим у терактах на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Прокуратура вимагає від суду призначити максимальні терміни покарання трьом обвинуваченим у скоєнні терактів на території Харкова та Харківської області у 2014-2015 роках. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
"Під час дебатів, які відбулися у Жовтневому районному суді міста Харкова 2 березня 2018 року, процесуальний керівник у кримінальному провадженні Вадим Бєлоусов зазначив, що у ході судового слідства прокуратура у повному обсязі довела вину зловмисників. Прокурор наполягав на найсуворішому покаранні, передбаченому Кримінальним кодексом України - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, для двох чоловіків, які не визнали свою вину. Для третього харків'янина, який визнав свою вину та щиро розкаявся - 6 років за гратами з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що у період з вересня 2014 року до березня 2015 року на території Харківщини було вчинено серію терактів. Серед них - обстріл Орджонікідзевського та Фрунзенського районних комісаріатів Харкова (вересень 2014 року), терористичні акти на залізничних станціях "Залютине" (жовтень 2014 року), "Шебелинка" (січень 2015 року) та "Новожаново" (березень 2015 року), обстріл офісу приватної юридичної установи (вересень 2014 року) та ТОВ "Харківрегіонгаз" (січень 2015 року).
Крім того, зловмисникам інкримінується завершений замах на терористичний акт на території нафтової бази у жовтні 2014 року. Тоді, за щасливою випадковістю, не спрацював жоден з двох РПГ-22, з яких чоловіки намагалися здійснити постріли.
"Оголошення вироку суду заплановане на 12 березня 2018 року", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, в Україні 2017 року зафіксували майже 1,3 тис. фактів терористичної діяльності.