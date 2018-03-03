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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 67176 просмотра

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Прокуратура попросила максимального срока обвиняемым в терактах в Харьковской области

Прокуратура попросила максимального срока обвиняемым в терактах в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 5770 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Прокуратура требует от суда назначить максимальные сроки наказания трем обвиняемым в совершении терактов на территории Харькова и Харьковской области в 2014-2015 годах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

"Во время дебатов, состоявшихся в Октябрьском районном суде города Харькова 2 марта 2018 года, процессуальный руководитель в уголовном производстве Вадим Белоусов отметил, что в ходе судебного следствия прокуратура в полном объеме доказала вину злоумышленников. Прокурор настаивал на строжайшем наказании, предусмотренном Уголовным кодексом Украины - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, для двух мужчин, которые не признали свою вину. Для третьего харьковчанина, который признал свою вину и искренне раскаялся - 6 лет за решеткой с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в период с сентября 2014-го по март 2015 года на территории Харьковской области было совершено серию терактов. Среди них - обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014 года), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014 года), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частного юридического учреждения (сентябрь 2014 года) и ООО "Харьковрегионгаз" (январь 2015 года).

Кроме того, злоумышленникам инкриминируется завершенное покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда, по счастливой случайности, не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.

"Оглашение приговора суда запланировано на 12 марта 2018 года", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Украине в 2017 году зафиксировали почти 1,3 тыс. фактов террористической деятельности.

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