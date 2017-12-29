Прокуратура оскаржить вирок Шуфричу-молодшому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Столична прокуратура подасть апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду Києва, який засудив до умовного терміну покарання сина народного депутата України Нестора Шуфрича за вчинення ДТП, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.
“Столична прокуратура готує апеляційну скаргу на вирок водію, який 26 серпня поточного року вчинив ДТП на вул.Шота Руставелі у Києві”, — сказали у прес-службі.
У прокуратурі наголосили, що вважають покарання винуватцю ДТП занадто м’яким, тому в апеляційній інстанції проситимуть призначити для обвинуваченого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.
Нагадаємо, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича.
8 грудня прокуратура Києва скерувала до обвинувальний акт щодо Нестора Шуфрича-молодшого, сина народного депутата, за вчинення ДТП на вулиці Шота Руставелі у столиці 26 серпня.
28 грудня Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненям від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.