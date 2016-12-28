Прокуратура оскаржила запобіжний захід щодо полтавця, який розбещував малолітню
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Полтавська місцева прокуратура внесла апеляцію на ухвалу слідчого судді, яка відмовила в задоволенні клопотання слідчого та обрала щодо 48-річного полтавця запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це УНН-Центр повідомили у прокуратурі Полтавської області.
Прокуратура просить суд вищої інстанції застосувати для вищезгаданого громадянина, який підозрюється у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої) КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Окрім цього, оскільки чоловік підозрюється у вчиненні злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, прокуратура заявлятиме клопотання про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.